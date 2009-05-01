У Києві анархісти "викурюють" капіталістів із НБУ димовими шашками

Біля Національного банку України учасники демонстрації “анархістів” підпалили “фаєри” та димові шашки.

Як передає кореспондент УНІАН, у Києві у напрямку Майдану Незалежності пересувається колона агресивно налаштованих представників молодіжних ліворадикальних та анархічних рухів.

Демонстрація відбувається під пильним наглядом значної кількості представників правоохоронних органів, які щільно супроводжують колону, в якій пересувається близько 2-х сотень активістів. «Ми анархісти, частина світового анархічного руху, що бореться з державною владою капіталу», - йдеться у листівці, які розповсюджують учасники акції.

Наразі ліві радикали провели невеликий мітинг біля будівлі Кабінету Міністрів.

Пересуваючись вул. Інститутською, біля будівлі Нацбанку декілька учасників акції запалили «фаєри», сигнальні димові шашки та кинули їх на проїжджу частину.

Учасники акції вигукують анархістські гасла, закликаючи на “боротьбу проти капіталістів” та до встановлення “соціалістичних порядків”.