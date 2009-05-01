План з надходжень до держбюджету перевиконали, але через силу

З початку року до загального і спеціального фонду державного бюджету надійшли 62 млрд. грн. (без урахування відшкодування ПДВ і власних надходжень бюджетних організацій), що на 3,9% перевищує планові показники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила голова Державного казначейства Тетяна СЛЮЗ.

За її інформацією, в квітні надходження до бюджету склали майже 18 млрд. 171 млн. грн., що на 10,7% більше плану.

За даними Т.СЛЮЗ, з початку року органами Держказначейства відшкодовано з бюджету ПДВ в розмірі майже 9 млрд. 857 млн. грн., що становить 100% від планових показників, у квітні план перевиконаний на 2,2% - відшкодовано понад 2 млрд. 782 млн. грн.

Голова Держказначейства повідомила, що виконання бюджету відбувалося досить складно через фінансову кризу.

Т.СЛЮЗ також повідомила, що на сьогодні пенсії виплачуються в строк і в повному обсязі, і 30 квітня розпочалося виділення коштів для виплати травневих пенсій.