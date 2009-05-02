Сомалійські пірати стверджують, що захопили українське судно з транспортом на борту, що належить ООН.

Про це телефоном з сомалійського порту Харадхірі заявив Reuters пірат, який назвався Хусейном.

"Ми захопили корабель з промисловим обладнанням на борту, а також білі автомобілі з логотипом ООН. Наші друзі на борту судна", - сказав пірат.

Українська правда