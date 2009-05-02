Сомалійські пірати стверджують, що захопили українське судно
13:57, 02 травня 2009Суспільство
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З обладнанням і автомобілями ООН
Сомалійські пірати стверджують, що захопили українське судно з транспортом на борту, що належить ООН.
Про це телефоном з сомалійського порту Харадхірі заявив Reuters пірат, який назвався Хусейном.
"Ми захопили корабель з промисловим обладнанням на борту, а також білі автомобілі з логотипом ООН. Наші друзі на борту судна", - сказав пірат.
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