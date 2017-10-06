У Києві десятки вулиць перекриють через марафон: для автомобілістів влаштували можливі місця проїзду (відео)

Організатори столичного марафону влаштували для автомобілістів проїзди під час забігу. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Десятки столичних вулиць перекриють або обмежать через проведення марафону. Для автомобілістів організатори влаштували можливі точки проїзду. Їх будуть пропускати в перервах між бігунами. Це не стосується рятувальних або ремонтних служб, їм доступ до місця призначення обіцяють надавати на вимогу. Але до трьох годин дня в неділю більше чотирьох десятків вулиць і площ будуть закриті для всіх.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві 8 жовтня обмежать рух транспорту в центрі та на лівому березі у зв'язку з марафоном.