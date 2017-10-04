У Києві 8 жовтня обмежать рух транспорту в центрі та на лівому березі у зв'язку з марафоном (відео)

У столиці обмежать рух на півсотні вулиць через масштабний марафон. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рух столичним центром і частиною лівого берега обмежать 8 жовтня. Десять тисяч людей з різних куточків світу вже зареєструвалися для участі в марафоні. Щоб подати заявку є ще три дні.

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Зокрема, відкрита реєстрація на благодійний забіг "Переможці", учасники якого збирають кошти на спеціальний спортивний біговій протез для ветерана АТО Віктора Кардаша.

Раніше повідомлялося, що марафонський біг в Дніпрі зібрав майже 2 тисячі спортсменів.