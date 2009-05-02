Греція: на захопленому піратами судні 17 українських моряків

Судно «Аріана» під мальтійським прапором, захоплене в Індійському океані сомалійськими піратами, належить грецькій компанії, підтвердив представник з друку міністерства торгового флоту, Егейського моря і острівної політики Греції, передає ІТАР-ТАРС.

«Судно належить грецькій компанії, проте управляється з Лондона, тому спочатку виникла плутанина, - сказав він. - Проте зараз ми можемо підтвердити, що судно дійсно належить грекам». «На балкері знаходяться 17 українських моряків, а не 24, як спочатку повідомлялося, - продовжив він. - Всі члени команди, включаючи капітана, - громадяни України. За наявною інформацією, ніхто з них не постраждав».

За словами представника міністерства, балкер, який перевозив сою, був захоплений піратами в районі між Сейшельськими островами і Мадагаскаром. «Зараз у цей район попрямував французький фрегат, - сказав він.

Газета.ру