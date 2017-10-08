Журналісти розповіли про найпотаємнішу сторону життя українських зірок (відео)

На сцені вони завжди усміхаються і радіють, але лише одне місце показує їхню справжню суть – їхній дім. Журналісти "Українських сенсацій" показали, як багаті та відомі перетворюються на справжніх себе.

Український гуморист Антон Лірник розповів про трагедію, яка розділила життя на "до" та "після": у нього від раку головного мозку померла донька Марія. Після цього міцні та щасливі стосунки артиста із дружиною почали танути на очах. Антон покинув все у країні й переїхав за кордон, щоб пережити втрату. Після всього, що сталося, шлюб із Тетяною довелося розірвати.

З майбутньою мамою своєї третьої доньки Лірник познайомився на рок-концерті. У коханні Марині він зізнався під час поїздки до Лондона. Тоді пара тільки мріяти могла про дитину, й вона у них народилася.

Та не завжди для зірок поповнення було запланованим, наприклад, як перша вагітність для секс-символу ВІА "Гри" Надії Грановської.

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Вони докладають титанічних зусиль, щоб отримати славу та визнання, але й водночас бути мамою. Так, співачка Ольга Цибульська вийшла на сцену вже через декілька днів після пологів, адже кар'єра не буде чекати.

А от, наприклад, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна не довіряла дитину нікому, не відходила від неї ні на крок після народження.

Відома модель Влада Литовченко поділилася історією про те, як шокувала своїх батьків та знайомих звісткою про вагітність. Потім була історія з "Міс Київ-1994", дізнавшись про яку, чоловік зчинив скандал, після якого вони розійшлися. Буквально за рік вона стала красивою й багатою бізнес-вумен. Також журналісти нагадали, як Литовченко була скандально звільнена з Лаври через хабар.

Олена Кравець, акторка студії "Квартал 95", розповіла, як вони із чоловіком Сергієм мріяли про другу дитину. Й згодом вона завагітніла двійнею.

Українська поп-співачка Тетяна Піскарьова стала уперше мамою в 30 років, а у 22 роки вона втратила двійню. Після цього зверталася до психологів, розповідає, що, напевне, була не готова до материнства.

Не відстає від селебретіс й 67-річний екс-президент України Віктор Янукович - у нього народився ще один син, від коханки Любові Полежай, зараз йому 3 роки.