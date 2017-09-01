Екс-президент Янукович виховує народженого у Росії трирічного сина - ЗМІ
За даними журналістів, неофіційна дружина Януковича Любов Полежай народила в Росії у 2014 році.
Колишній президент України 67-річний Віктор Янукович виховує молодшого сина, якому зараз близько трьох років.
Про це повідомляє Страна.ua з посиланням на джерела в оточенні Януковича.
За їхніми даними, його цивільна дружина Любов Полежай народила в Росії у 2014 році.
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При цьому журналісти відзначають, що в лютому цього року екс-президент дав інтерв'ю газеті Der Spiegel, в якому розповів, що розлучився з дружиною Людмилою. Їхнє подружнє життя тривало близько 45 років.
Крім того, Янукович підтвердив, що живе в неофіційному шлюбі з сестрою своєю колишньої кухарки - Любов'ю Полежай.
На момент проживання з Януковичем в Україні вона володіла салоном краси Crystal Spa і керувала благодійним фондом "Дорога майбутнього".
Колишня дружина екс-президента Людмила Янукович зараз проживає в Криму.