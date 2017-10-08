Київський міжнародний марафон: на старт вийшли понад 10 тисяч людей із 52 країн (фоторепортаж)

Артем Піддубний з Бахмута Донецької області став переможцем VIII Київського міжнародного марафону Wizz Air Kyiv City Marathon 2017, пише ТСН.ua.

Він подолав 42,195 км за 2 години 24 хвилини 20 секунд.

На другому місці - Анатолій Бондаренко, який фінішував через 6 хвилин 15 секунд (2:30.35), на третьому - Володимир Васьков (він поступився переможцю більше семи хвилин (2:31.39).

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Серед жінок найпершою стала українка Ірина Масник, яка пробігла марафонську дистанцію за 2:48.13. На другому місці - росіянка Олена Макаревич (3:08.56), а на третьому - українка Марина Шаповалова (3:12.20).

Загалом на старт VIII Київського марафону вийшли понад 10 тисяч людей із 52 країн.

Нагадаємо, рекорд Wizz Air Kyiv City Marathon встановив Андрій Наумов, який пробіг маршрут за 2:19.17. У дівчат найкращий показник у Тетяни Рибальченко - 2:44:41. Обидва рекорди були встановлені у 2013 році.

Раніше у поліції підтвердили, що під час марафону померла людина. Лікарям не вдалося врятувати чоловіка 1963 року народження.