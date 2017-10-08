Поліція підтвердила смерть чоловіка на марафоні в Києві і розповіла подробиці

У київській поліції підтвердили інформацію про те, що під час забігу на марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік.

Як повідомила у коментарі телеканалу 112 Україна заступник начальника відділу комунікації поліції в Києві Яна Неруш, загиблим виявився громадянин 1963 року народження, уродженець Тернопільської області.

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"Він раптово відчув себе зле і впав. Свідки викликали на місце медиків і поліцію. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка. Остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи. На даний момент ця подія зареєстрована з правовою кваліфікацією раптова смерть", - зазначила Неруш.

Раніше повідомлялося, що в Києві під час забігу на марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon помер чоловік 1963 року народження.