Сьогодні - зовнішнє тестування з історії України

Сьогодні в усіх регіонах відбудеться зовнішнє тестування з історії України.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному центрі незалежного оцінювання, 195 тисяч 118 учасників перевірятимуть власні знання з історії України у 850 пунктах тестування.

Вчора ввечері до пунктів тестування було доставлено та взято під охорону МВС опломбовані контейнери з тестовими матеріалами, які будуть відкриті сьогодні о 10.30.

Об 11.00 у 13 тисячах 322 аудиторіях учасники тестування візьмуться до роботи над 70 завданнями, яку мають завершити о 13.30.

До проведення сьогоднішнього тестування залучено 33 тисячі 444 особи.

Переважна більшість учасників зовнішнього оцінювання виявили бажання складати тест з історії України українською мовою – 78,1%, російській мові віддали перевагу 21,6% від зареєстрованих учасників. Угорською отримають тестові завдання 0,1%, іншими мовами – ще менше.

Контроль над тестуванням здійснюватимуть спостерігачі від коаліції громадських організацій, які, за словами координатора освітніх проектів Громадянської мережі “ОПОРА” Андрія ГЕВКА, будуть присутніми у 322 пунктах тестування практично у всіх регіонах України. При цьому, за повідомленням цієї організації, на кожному з пунктів буде щонайменше по троє спостерігачів: двоє - в аудиторіях, ще один - у рекреаційній зоні.

Торік бажаючих скласти тест з історії України було вдвічі менше – 98 тисяч 980 осіб.