У Києві до ювілею Ніни Матвієнко відкрили її іменну зірку (фоторепортаж)

У Києві 10 жовтня 2017 року, в день ювілею співачки, народної артистки України Ніни Матвієнко, на "Площі Зірок" відкрили її іменну зірку. Привітати співачку прийшли її донька Тоня Матвієнко, зять Арсен Мірзоян, чоловік Петро Гончар, а також співачки Марія Бурмака та Катя Чілі, повідомляє ТСН.

"Винуватиця свята" на публіці постала у вишуканому образі та із букетом квітів.

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Під час церемонії ведучий запитав у співачки про її мрію. Народна артистка України ствердила: мріє дожити до 140 років.

Також вона розповіла про плани на святкування дня народження. 13-го жовтня у зірки концерт у Києві під назвою "Вінок мого життя", а 14-го співачка відсвяткує ювілей у родинному колі.

Зазначимо, раніше сьогодні Ніну Матвієнко з днем народження привітав президент України Петро Порошенко.

"Її неповторний голос ми безпомилково впізнаємо серед мільйонів голосів. Сьогодні день народження у "нашого соловейка" - Ніни Матвієнко. Ніна Матвієнко для всього світу давно стала уособленням української народної пісні. Щирі вітання і многая літа!", - написав глава держави у своєму Twitter.

Ніна Матвієнко народилась 10 жовтня 1947 на Житомирщині. Народна артистка України, лауреат Державної премії УРСР ім. Шевченка, Герой України.