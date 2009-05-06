Долар і євро на міжбанку впали

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0050/8,0375, до 12:00 ціни знизилися до 8,0025/8,0150. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 8,0025/8,0125 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання по валютній парі CHF/UAH – 6,9200.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2428/0,2444, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2430/0,2438. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2430/0,2437.

У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,8275 (+0,0825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3250/1,3365. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6435/10,7010, до 12:00 ціни знизилися до 10,6430/10,6645. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли низу 10,6125/10,6285.