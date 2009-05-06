До заблокованих завалом 9 гірників залишилося пройти 7 метрів

У Донецькій області на шахті «Новодзержинська» тривають пошуки 9 гірників, заблокованих у забої 4 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, станом на 16.00 в шахті пройдено і закріплено 39,6 метрів пошукового просіка. Транспортування гірської маси від забою просіка до промислового квершлагу здійснюється вручну. Вже навантажено 60 вагонів гірської маси (72 тонни).

В даний час тривають роботи з проходження просіка і пошуку постраждалих, а також здійснюється контроль складу копальневого повітря.

У прес-службі зазначили, що з сім`ями постраждалих гірників працює об`єднана група психологів зі складу МНС України.

Як повідомлялося, 4 травня в місті Дзержинську, на шахті ДП „Новодзержинська” у відкатувальному штреку на горизонті 585 метрів стався обвал породи крівлі. В той час в штреку було 9 гірників. Всього під землею працювали 118 шахтарів.

В той же час Обкомз посиланням на дані міністра вугільної промисловості Віктора Полтавця повідомляє, що до 9 гірників, які опинилися під завалом, залишилося пройти 7 метрів.