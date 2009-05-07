Тимошенко на місяць закриє весь гральний бізнес України?

Уряд має намір на сьогоднішньому засіданні прийняти рішення про припинення всіх ліцензій на право організації грального бізнесу в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні урядової комісії з розслідування причин пожежі в залі гральних автоматів у Дніпропетровську, внаслідок якого загинули 10 осіб.

Протягом місяця заклади грального бізнесу потрібно буде перевірити на предмет дотримання технічних норм роботи, сказала голова уряду.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд на сьогоднішньому засіданні також планує схвалити зміни до законодавства, якими буде визначено, що казино та інші гральні заклади потрібно вивести за межу міста.

«Прийшов час це робити…», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.