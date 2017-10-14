Порошенко нагородив учасників національно-визвольного руху

Президент Петро Порошенко нагородив громадян, які здійснили вагомий особистий внесок у становлення Української незалежної держави. Про це йдеться в Указі глави держави «Про відзначення державними нагородами України» №321/2017.

Читайте такожПорошенко відзначив державними нагородами майже 30 іноземців, серед них - Байден, Олланд та ГаукЗазначається, що за активну участь у національно-визвольному русі, патріотичне виховання молоді орденом «За заслуги» II ступеня відзначено учасника національно-визвольного руху Михайла Стуса, орденом «За заслуги» III ступеня – ще двох учасників національно-визвольного руху Івана Джоджика та Василя Єфімчука.

Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджено голову громадської організації «Братство УПА Буковини» Святослава Мельничука, а орденом княгині Ольги III ступеня - члена Луцької міської організації Братства ветеранів ОУН-УПА Анастасію Грабовську.