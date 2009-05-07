Міжбанківський долар все ще падає

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0025/8,0275, до 12:00 ціни впали до 7,9820/7,9965. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,9750/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,7000/7,7500. Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2433/0,2448, до 12:00 ціни знизилися до 0,2432/0,2440. До закриття торгів ціни залишилися на тому самому рівні.

У Росії курс долар-рубель впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,6975 (-0,1300).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3265/1,3267, а до 17:15 зросли до 1,3398/1,3400.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5960/10,6380, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5820/10,5990. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,6030/10,6170.