Поліція після скарг киян частково відновила рух транспорту у центрі столиці

У центрі Києва на вулицях Шовковична і Садова та частково на вулиці Грушевського знято перекриття для руху автомобілів.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у місті Києві, сьогодні зранку поліцейські кордони поблизу наметового містечка біля Верховної Ради перенесли з перетину вулиць Садової і Грушевського до перехрестя з вулицею Шовковичною.

«Таким чином знято перекриття руху для автомобілів частково вулицею Грушевського, повністю Шовковичною та Садовою», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці продовжують перемовини з активістами щодо перенесення наметів із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

У поліції нагадують, що, у зв'язку із проведенням в урядовому кварталі Києва масових заходів, активісти розбили наметове містечко на проїзній частині на вулиці Грушевського, а відтак перекрили рух.

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«Ми постійно проводимо перемовини з учасниками акції протесту, з організаторами і, зокрема, народними депутатами щодо звільнення проїзної частини і перенесення наметів з вулиці Грушевського у Маріїнський парк. Втім вони відповідають відмовою. Тому сьогодні, зважаючи на скарги киян, ми частково відновили рух кількома вулицями», - зазначив начальник ГУ Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Нагадаємо, ніч у наметовому містечку поблизу Верховної Ради пройшла спокійно, без інцидентів і сутичок. Зранку у наметовому містечку перебувало близько 200 учасників акції за «велику політичну реформу». По периметру будівлі парламенту стояв кордон нацгвардійців, як і на підступах до наметового містечка. Правоохоронці чергували у повній амуніції, у шоломах та зі щитами.

Біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція за «велику політичну реформу», учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.