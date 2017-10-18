Поліція затримала дівчину-водія, яка в'їхала в натовп у Харкові (фотогалерея)

У Харкові у середу ввечері в результаті дорожньо-транспортної події загинули п'ять осіб. Ще шість людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції, водій-винуватець ДТП затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Затриманій загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі, написав на своїй сторінці в Facebook радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус", що належить її батькові, викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент перебували десятки пішоходів", - розповів Геращенко.

За його словами, водії обох авто залишилися живі. Їх повезли на огляд на предмет наявності алкогольного або наркотичного сп'яніння.

"У ході слідства також будуть перевірятися обставини отримання водійського посвідчення водієм автомобіля "Лексус"", - додав Геращенко.

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Пізніше стало відомо, що кількість загиблих в результаті ДТП в центрі Харкова збільшилася до шести осіб, серед них була 15-річна дівчина.

Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.