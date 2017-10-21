Президент затвердив офіційну символіку РНБО

Президент України Петро Порошенко затвердив символіку Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №334/2017 від 20 жовтня, оприлюдненому на сайті голови держави.

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Документом президент заснував емблему, прапор та знак Ради національної безпеки і оборони України затвердив опис емблеми РНБО, малюнок емблеми, опис прапора, малюнок прапора, опис знака, малюнок знака.

Також Порошенко затвердив порядок використання емблеми, прапора і знака Ради нацбезпеки і оборони.

Згідно з документом, емблемою РНБО є квадрат блакитного кольору з поглибленнями по сторонах у формі золотої кріпосної стіни з чотирма бастіонами по кутах. Усередині квадрата розміщено малий Державний Герб України, накладений на вертикально розташовану золоту булаву і обрамлений по колу синьою стрічкою з золотим кантом і написом "Рада національної безпеки і оборони. Україна".

Прапором Ради національної безпеки і оборони є прямокутне полотнище синього кольору із співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Ради національної безпеки і оборони України. Висота емблеми становить 7/9 ширини полотнища. Сторони полотнища прапора ідентичні.

Знаком Ради нацбезпеки і оборони є восьмипроменева зірка з розбіжними променями, на якій розміщена емблема Ради національної безпеки і оборони України. Усі зображення і написи рельєфні. Розмір знака - 45 мм. Знак виготовляється з металу жовтого кольору. На зворотному боці знака передбачено місце для порядкового номера та розміщена застібка для кріплення на одязі.

Іншим своїм указом №335/2017 від 20 жовтня президент вніс зміни до положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони.