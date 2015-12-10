Порошенко затвердив емблему та прапор Національної поліції (фото)

Текст відповідного документу оприлюднено на сайті глави держави.

Зазначається, що емблемою Національної поліції України є срібна (біла) восьмикутна промениста зірка, у центрі якої розміщено зображення малого Державного Герба України.

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Прапором Національної поліції є прямокутне полотнище темно-синього кольору, у центрі якого розміщено емблему Нацполіції.

Крім цього, цим самим указом затверджено зразок службового прапора територіального органу, науково-дослідницької установи Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав указ "Про День Національної поліції України", який відзначатимуть 4 серпня.