Порошенко затвердив емблему та прапор Національної поліції (фото)
10:43, 10 грудня 2015Суспільство
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Президент Петро Порошенко підписав указ "Про символіку Національної поліції України", яким затвердив емблему, прапор Національної поліції України та порядок їх використання.
Емблема та прапор Національної поліції / twitter.com/poroshenko
Текст відповідного документу оприлюднено на сайті глави держави.
Зазначається, що емблемою Національної поліції України є срібна (біла) восьмикутна промениста зірка, у центрі якої розміщено зображення малого Державного Герба України.
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Прапором Національної поліції є прямокутне полотнище темно-синього кольору, у центрі якого розміщено емблему Нацполіції.
Крім цього, цим самим указом затверджено зразок службового прапора територіального органу, науково-дослідницької установи Нацполіції.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко підписав указ "Про День Національної поліції України", який відзначатимуть 4 серпня.
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