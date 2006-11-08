«Райффайзенбанк Україна» змінив назву на угорську

АКБ «Райффайзенбанк Україна» змінив назву на ЗАТ «ОТП Банк». Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

Зокрема, вказується, що 7 листопада 2006 року Національний банк України в Державному реєстрі банків здійснив запис про реєстрацію нової редакції статуту ЗАТ «ОТП Банк» у зв`язку зі зміною назви банку з АКБ «Райффайзенбанк Україна» на ЗАТ «ОТП Банк.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня 2006 року на зборах акціонерів АКБ «Райффайзенбанк Україна» було прийнято рішення про зміну назви банку на Акціонерний комерційний банк «ОТП Банк».

Раніше, 1 червня 2006 року, було підписано угоду про продаж 100% акцій «Райффайзенбанк Україна» угорському OTP Bank Plc. Дозвіл Антимонопольного комітету України на цю операцію був отриманий 15 серпня ц.р. Дозвіл Комісії НБУ з питань нагляду і регулювання діяльності банків на придбання 100% статутного капіталу АКБ «Райффайзенбанк Україна» одержано 2 жовтня 2006 року.

OTP Bank Plc. - універсальний банк, який разом з іншими фінансовими компаніями Групи (лізингові, факторингові, з управління активами, пенсійні фонди) є фінансовою Групою на угорському банківському ринку, учасниками якої є понад 30 фінансових установ. Частка ринку OTP Bank Plc., станом на 30 червня 2006 року, склала 23,5% за розміром консолідованих активів. Банк має дочірні банки в Болгарії, Хорватії, Чорногорії, Румунії, Росії, Сербії, Словаччині та Україні.

ОТР Bank був заснований у 1949 році як державний ощадний і комерційний банк. У 1995-1999 рр. банк був приватизований. 100% акцій OTP Bank Plc. знаходяться у вільному обігу на Будапештській фондовій біржі, а його глобальні депозитарні розписки (GDR) котируються на фондових біржах Люксембурга і Лондона. Станом на 30 червня 2006 року понад 70% акцій знаходилося у власності іноземних інституційних інвесторів. Уряд Угорщини володіє «золотою акцією» банку.