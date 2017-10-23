Названо причину масового отруєння людей у львівському ресторані

Сьогодні стали відомі результати досліджень, які після отруєння людей у львівському ресторані «Панська чарка», проводили працівники обласного лабораторного центру. Причиною масового отруєння людей став стафілокок.

Читайте такожУ Львові кількість постраждалих після відвідування ресторану зросла до 21 особиПро це ZAXID.NET повідомив заступник директора ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олег Когут. «Для лабораторних досліджень було взято сім зразків їжі і в шести з них виявлено стафілокок», - сказав він.

Зокрема, стафілокок під час лабораторних досліджень виявили у лососі слабосолоному, паштеті печінковому, шпондері запеченому, буженині, м’ясному фарші і домашньому торті. Тобто, стафілокок виявили і у продуктах, з яких готували в ресторані, і у торті, який спекли вдома й принесли з собою.

Станом на 15:00 понеділка, як повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, в обласній інфекційній лікарні ще залишаються 14 осіб, серед яких і двоє дітей. Малих пацієнтів планують виписати завтра.

Як повідомила речниця Головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, за фактом масового отруєння людей у ресторані відкрито кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу ("порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням").

За даними аналітичної системи YouСontrol власниками ресторану «Панська чарка» є Тарас Колодій та дружина народного депутата Богдана Дубневича Тетяна, які також спільно володіють відомим рестораном «Грушевський». Колодію також належить кафе «Вірменка», визнане найкращою кав’ярнею Львова 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 14-16 жовтня у ресторані «Панська чарка» отруїлося 25 людей (серед них двоє дітей), 22 особи було госпіталізовано. Троє осіб зверталися по допомогу до лікарів і лікувалися амбулаторно.