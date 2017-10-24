У США знімуть фільм про сексуальні домагання в Uber

У США вирішили зняти повнометражний фільм на основі історії про сексуальні домагання в Über. Над фільмом буде працювати колишній інженер Über Сьюзан Фаулер.

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Вона одна з перших підняла тему сексуальних домагань, після чого послідувала низка звільнень з компанії, в тому числі догляд засновника сервісу Тревіса Каланіка.

Розробкою проекту займається компанія Good Universe, що належить Loinsgate.

Сценаристом картини стане Еллісон Шредер («Приховані фігури»), продюсером — Крістін Бар («Принцеса льоду»). Фільм буде чимось середім між «Соціальною мережею» і «Ерін Брокович», пише Realist.

Нагадаємо, в лютому 2017 року Фаулер опублікувала запис, в якій розповіла про сексуальні домагання і сексизмі у Über.

Вона розповіла, що в перший же день роботи отримала непристойну пропозицію від співробітника. При цьому у відділі кадрів, куди вона звернулася із скаргою, їй відмовили в розгляді.

Там пояснили, що в реченні співробітника очевидно сексуальне домагання, проте він перспективний, а це його перше порушення.

Влітку керівництво Über прийняло рішення про звільнення понад 20 осіб після розслідування випадків домагання в компанії юридичної компанії Perkins Coie, яка розглянула 215 претензій, в тому числі звинувачення в домаганнях і дискримінації.

Пізніше покинув компанію і засновник Über Тревіс Каланік через безліч скандалів, у тому числі пов'язаних із сексуальними домаганнями.