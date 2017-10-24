Поліція виставила охорону у лікарнях, де перебувають потерпілі у харківській ДТП

Олену Зайцеву помістили у камеру з телевізором та всіма зручностями. У пенітенціарній службі розповіли, що у камері разом з підозрюваною перебувають ще 9 жінок. Усі раніше не судимі. Умови, в яких тримають Зайцеву, журналістам пообіцяли показати у четвер.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові: стало відомо, в якій камері утримується Зайцева (відео)Тим часом через великий резонанс справи у лікарнях, де перебувають потерпілі в ДТП, поліція виставила охорону, йдеться у сюжеті ТСН.

З'явилась вона і біля палати водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова. Він в цій справі поки що в статусі свідка. Потрапив до лікарні зі струсом мозку після аварії. Він стверджує, що правил не порушував.