У Харкові другий водій-учасник ДТП з п'ятьма загиблими залишається у статусі свідка - адвокат

У Харкові другий водій-учасник дорожньо-транспортної пригоди з п’ятьма загиблими Геннадій Дронов залишається у статусі свідка. Як передає УНІАН, про це в коментарі журналістам сьогодні, 23 жовтня, сказав адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.

«На даний час мій клієнт у статусі свідка. Жодного офіційного документу з приводу зміни статусу у кримінальному провадженні від органу досудового розслідування ми не отримували, тобто нам не було офіційно повідомлено про підозру», - сказав Перепелиця.

Він зазначив, що Дронов одразу після ДТП та після візиту до слідчого пройшов первинний медичний огляд у лікарів. І лікарі зазначили, що отримані ушкодження можуть проявлятися через кілька днів після ДТП.

«Зараз це струс головного мозку, забій грудної клітини. Йому важко ходити», - сказав адвокат.

«Звісно, коли самопочуття буде на достатньому рівні, ми будемо готові й виступити перед пресою, і брати участь у всіх слідчих діях», - зауважив Перепелиця та висловив переконання, що після встановлення ступеня ушкоджень, що отримав Дронов, його визнають потерпілим.

Адвокат підкреслив, що водій «Фольксваген Туарег» переїжджав перехрестя на зелений сигнал світлофора.

«Автомобілів на перехресті не було. Для того, щоб надавати дозвіл іншому автомобілю завершувати маневр, цей автомобіль повинен знаходитися на перехресті. На перехресті машин не було, тому він почав рухатися на зелене світло, виїжджаючи на перехрестя. І зненацька з'явилася інша автівка», - сказав Перепелиця.

Адвокат підкреслив, що на момент ДТП стоп-лінії на перехресті не було, та висловив подив із приводу того, що дорожня розмітка була змінена ще до завершення досудового слідства.

«Ми не брали участі у слідчому експерименті, який був у суботу, у зв’язку з тим, що мій клієнт зараз перебуває на стаціонарному лікуванні. Тому не було фізичної можливості взяти участь, але, звісно, ми бажаємо, щоб був проведений об’єктивний слідчий експеримент за участю мого клієнта», - підсумував він.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткненням із «Фольксвагеном» автомобіль «Лексус» вилетів на тротуар, де стояли люди. Внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще шестеро отримали травми, у тому числі дві сестри та жінка на сьомому місяці вагітності.

20 жовтня суд на два місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала «Лексусом».