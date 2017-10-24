В "Укроборонпромі" відреагували на журналістське розслідування щодо корупції у концерні

У ДК «Укроборонпром» відреагували на журналістське розслідування програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом, у якому йдеться про перерахування концерном бюджетних грошей на рахунки фіктивних фірм.

В прес-службі «Укроборонпрому» стверджують, що Бігус під час свого журналістського розслідування допустив низку помилок.

«У програмі Дениса Бігуса показується, що "Укроборонпром" отримав з 2014 по 2017 роки 149 мільярдів гривень, з яких лише у 2016 році, як стверджують журналісти, 58 мільярдів гривень. Але, у 2016 році все державне оборонне замовлення, за яким у всі силові структури України постачається озброєння та військова техніка, становило лише 8,6 млрд гривень. Тобто всі Збройні Сили, Національна гвардія, прикордонники, СБУ та інші силові структури України отримали озброєння на суму яка майже у 7 разів менше. Але навіть з цих 8,6 млрд гривень державного оборонного замовлення, "Укроборонпром" отримав 4,6 млрд гривень, які дозволили передати військовим 6 986 одиниць військової техніки та озброєння. Тобто, загальна сума, яку отримав "Укроборонпром" у рамках держзамовлення у 2016 році – у 12 разів менше, ніж "намалював" Денис Бігус», – йдеться в повідомленні концерну.

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В «Укроборонпромі» заявили, що за кожною гривнею стоїть кожна з одиниць техніки, яка була відремонтована, відновлена, модернізована або створена з нуля на більш ніж 130 підприємствах концерну. «Маємо зауважити, ДК "Укроборонпром" не фінансується бюджетом. Жодної копійки у бюджеті України за строчкою фінансування ДК "Укроборонпром" не існує», – зазначає прес-служба концерну.

В ДК "Укроборонпром" зазначили, що не несуть відповідальність за господарську діяльність контрагентів та комерційних структур, з якими вони співпрацюють. Але заради недопущення будь-яких оборудок концерн кожного разу запитує у контролюючих та правоохоронних органів інформацію щодо постачальників та їхньої можливої фіктивності. А у випадку підозри постачальника у будь-яких оборудках, "Укроборонпром" складає інформаційне повідомлення та направляє його до правоохоронних органів.

«У сюжеті згадується компанія "Ренал", яка постачала вузли та агрегати для виробництва та ремонту бронетехніки. Маємо зазначити, що про факт отримання таких вузлів та агрегатів свідчать: документи первинного бухгалтерського обліку, акти вхідного контролю та навіть відмітки в журналах в’їзду виїзду автотранспорту. А на всю отриману продукцію наявна товаросупровідна документація – сертифікати та паспорти, в якій виробником продукції визначався "Ренал".

Окрім того, з іншими вказаними у сюжеті компаніями, а саме ТОВ "Мідленд Інвест", ТОВ "Промомаркет", ТОВ "Наполі груп", ТОВ "Малаві", підприємства "Укроборонпрому" взагалі ніколи не мали жодних договірних зносин», – стверджують у ДК.

«Всі закупівлі у ДК "Укроборонпром" проходять на конкурентних засадах у відповідності до законодавства України, в тому числі і через електронні торгові майданчики системи Prozzoro. Саме Концерн став першим об’єднанням державних підприємств, яке повноцінно перейшло на електронні закупівлі, провівши перший електронний тендер ще восени 2014 року», – запевняють у концерні.

Як повідомляв УНІАН, у сюжеті програми «Наші гроші» з Денисом Бігусом стверджується, що Київський бронетанковий завод перерахував 5 мільйонів гривень за постачання деталей компанії, котра вивела гроші в "обнальні ями". Поки правоохоронці двічі "ховали" розслідування – "прокладка" з оточення менеджера Порошенка, зібрала з трьох бронетанкових заводів ще 93 мільйонів.