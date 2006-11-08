Луценко про суд, міліцію і газету 2000

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що не має наміру подавати в суд на газету “2000”, яка на своїх шпальтах подала, на його переконання, неправдиву інформацію, що дискредитує не лише главу МВС, а насамперед негативно впливає на діяльність української міліції загалом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив в інтерв’ю журналістам під час робочого візиту до Одеси.

“Я особисто подавати на цю газету в суд не буду, бо вважаю нижче своє гідності судитися з такою вельми брудною газетою, яка робить абсолютно очевидно політично замовні статті, - наголосив міністр.

Водночас він зауважив, що, незважаючи на своє позитивне ставлення до ЗМІ та позитивне сприйняття будь-якої критики на адресу як керівництва МВС, так і його окремих співробітників, він вважає за доцільне, щоб офіцери МВС звернулися до суду у разі встановлення Генпрокуратурою України безпідставності звинувачень з боку газети.

“Там, де йдуть серійні замовні речі для того, щоб зганьбити не просто ЛУЦЕНКА, міліцію в цілому, - це просто недопустимо. І професійні офіцери, генерали мусять дати цьому юридичну оцінку. Через суд, звичайно”, - сказав глава МВС. “Вони, з моєї точки зору, просто зобов’язані подати до суду відразу після того, як Генеральна прокуратура дасть юридичну оцінку цій публікації”, - додав він.

Міністр висловив упевненість, що співробітники МВС зможуть знайти юридичну можливість “притягти її (газету – УНІАН) до відповідальності за цей брутальний наклеп...”

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у ВР була створена ТСК для перевірки фактів корупції і зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року.

На час діяльності комісії ВР рекомендує Кабміну відсторонити міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА від виконання службових обов’язків. Строк діяльності комісії – два місяці. Головою комісії призначено народного депутата Володимира СІВКОВИЧА.