Погода на завтра: вночі - заморозки, вдень - теж нічого хорошого

Завтра вночі в деяких областях України будуть заморозки, вдень до 20° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 15 травня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в західних, Житомирській, Вінницькій областях на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки 0-5°, у південній частині вночі 6-11° тепла; вдень 15-20°, на півдні та в Закарпатті 20-25°; в Карпатах вночі заморозки 0-5°, температура вдень 10-15° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 15-20°, у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.