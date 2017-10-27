"Ніякими грошима не можна окупити наших дівчаток": сім'я жертв харківського ДТП відмовилася від грошей Зайцевої

Родичі загиблих і постраждалих у ДТП на Сумській у Харкові навідріз відмовляються приймати гроші від сім'ї винуватиці аварії Олени Зайцевої. Про це повідомляє "Сегодня".

"Її мати приїжджала до нас. Я не захотіла з нею зустрічатися. Нам не потрібно від них нічого, адже ніякими грошима не можна окупити двох моїх дівчаток", — говорить мати і бабуся загиблих Алли та Анастасії Сокіл.

Жінка досі перебуває в шоці, адже замість того, щоб відсвяткувати 20-річчя онуки, в будинку влаштували поминки з нагоди дев'яти днів з моменту її загибелі. "Ми поки не думали з приводу позовів, моральної компенсації. Для мене зараз головне — провести всі необхідні ритуали", — ділиться жінка.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Тоді повідомлялося, що в результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. 20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала "Лексусом".

За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії. У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.