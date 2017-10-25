"Lexus на шаленій швидкості вилетів нізвідки": другий учасник жахливої ДТП у Харкові зробив офіційну заяву

Другий учасник аварії на вулиці Сумській в Харкові - водій автомобіля Volkswagen Touareg 49-річний Геннадій Дронов - зробив офіційну заяву щодо ДТП. Текст звернення виклав на сторінці у Facebook адвокат Сергій Перепелиця.

Водій автомобіля Volkswagen стверджує, що він рухався на зелений сигнал світлофора, у той час як Lexus їхав на шаленій швидкості і з'явився "нізвідки".

"Виїжджаючи на перехрестя вулиці Сумської та провулку Мечникова, я рухався на зелений сигнал світлофора. Я переконався в безпеці переїзду вулиці Сумській, дивився по сторонах, і під час цього автомобіля Lexus не було в полі зору. Після чого, я почав рух до перехрестя вже зосередившись на пішохідному переході через провулок Мечникова. Все сталося так швидко, що я навіть не відразу зрозумів, що сталося. Автомобіль Lexus вискочив на перехрестя раптово, нізвідки! Я не бачив його і не міг бачити, оскільки Lexus вилетів на перехрестя з шаленою швидкістю. Його не було коли я починав рух, а з того моменту, до зіткнення пройшли лічені секунди", - йдеться в заяві Дронова.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня, суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, в матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.