Кривава ДТП у Харкові: слідчий розповів про експертизи (відео)

Поліція Харкова продовжує розслідування обставин резонансної ДТП, яка сталася в місті 18 жовтня; наразі проводиться низка необхідних експертиз, ведеться пошук свідків події.

Про це розповів старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Харківській області В'ячеслав Лобас, передає "Обозреватель".

Відповідаючи на питання, чи вдалося знайти нових свідків трагедії, слідчий повідомив: "Вчора дзвонили дві людини, але прямих свідків немає. Одна дівчина підійшла хвилин через 15 після ДТП, бачила, як швидка допомога забирала постраждалих. Ще один чоловік подзвонив й сказав, що знає двох дівчаток, які не дійшли до місця аварії буквально кілька метрів й які встигли відскочити – вони є на відео. Він їх знає, і сьогодні обіцяв повідомити їхні координати".

Також журналісти поцікавилися, як просувається розслідування, чи ясна картина того, що сталося.

"Картина щодо Зайцевої, в принципі, зрозуміла. Про те, що її провина доведена на 100%, поки рано говорити, адже підозра – це все одно попередній захід. Вже після того, як ми проведемо всі експертизи – технічні, токсикологічну, щоб остаточно підтвердити наявність в сечі опіатів, і яких саме, - тоді можна буде на 100% сказати, що вона винна", - відповів слідчий.

У цьому контексті він пояснив: наявність опіатів в організмі Олени Зайцевої "не вплине на кваліфікацію", але стане обставиною, що обтяжує її провину.

Читайте такожПоліція шукає свідків резонансної ДТП у Харкові (фото)

"Щодо Дронова (водія автомобіля Volkswagen Touareg Геннадія Дронова. – УНІАН.) проводяться слідчі дії, щоб визначити ступінь його провини, якщо вона є", - повідомив Лобас.

"Призначені експертизи, поки слідство триває. Скільки часу буде потрібно на завершення слідства – я не можу сказати. Дуже великий обсяг роботи", - зауважив він.

Відповідаючи на питання, чи були подібні ДТП у Харкові раніше, слідчий нагадав про аварію, що сталася в серпні 2016 року, коли "водій BMW збив чоловіка на пішохідному переході". Причому, в організмі винного також були виявлені опіати. "Так що можна сказати, що раз в рік трапляється щось подібне", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

УВАГА! Відео містить криваві кадри, не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!