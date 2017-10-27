Водійка Lexus, яка позбавила життя шістьох людей у Харкові, відмовилася від всього казенного в СІЗО (фото)

Учасниця смертельної ДТП на вул. Сумській, яка забрала життя шістьох людей, адаптувалася до нових умов життя.

У закладі розповідають: Олена Зайцева поводиться дуже тихо і харчується тільки домашньою їжею, передає ГородХ.

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"Ту їжу, яку тут дають, вона не їсть. Хліб випікають у нашій пекарні, його беруть всі. А продукти харчування їй передають у достатній кількості. Ні на що не скаржилася. По медичну допомогу наразі не зверталася. Але якщо з'явиться така необхідність – у нас є кваліфікована медична частина", - говорить заступник начальника установи виконання покарань № 27 Дмитро Холод.

За його словами, Зайцева займається в основному тим, що дивиться телевізор й вивчає документи, які передає їй адвокат. У СІЗО є величезна бібліотека, але книг дівчина поки що не просила.

"Нарікань на її поведінку немає, та і в самій камері спокійно. Жінки поводяться чемно. Як правило, сюрпризи бувають у тих, хто вже не раз притягувався", - говорить Холод.

Приміщення, в якому утримується Олена Зайцева, розраховане на 14 осіб, але зараз у ньому 10 жінок різного віку. Усі притягнуті до відповідальності вперше, але за "важким" статтями – наркотики, пограбування, завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з "Фольксвагеном" автомобіль "Лексус" вилетів на тротуар, де стояли люди. Тоді повідомлялося, що в результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

20 жовтня суд постановив взяти під варту на два місяці 20-річну Зайцеву, яка керувала «Лексусом». За версією слідства, у матеріалах провадження достатньо доказів, що саме дії дівчини призвели до аварії.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Зайцева під час скоєння ДТП перебувала під дією опіатів.

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