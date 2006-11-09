До катастрофи Ту-154 під Донецьком призвело відключення автопілота

До катастрофи Ту-154М під Донецьком 22 серпня ц.р. привело відключення автопілота. Про це пише сьогодні російська газета "Известия":

Як зазначає газета, в її розпорядженні опинився документ, з якого виходить, що катастрофи літака Ту-154М під Донецьком, в якій загинули 170 чоловік, можна було уникнути.

Розслідування Міждержавного авіаційного комітету (МАК) триває й досі, проте вже ясно, що, огинаючи грозовий фронт зверху, літак набрав дуже велику висоту - 11 900 метрів. Того дня на цій висоті була нетипово висока температура (мінус 36 замість мінус 55 звичайних), повітря було розріджене, і двигуни не змогли "витягти" лайнер. Літак впав у так званий "плоский" штопор.

У розпорядженні газети потрапила таблиця, в якій зіставляються дані роботи систем літака в останні хвилини і запис переговорів пілотів. Вивчивши цей документ, фахівці стверджують, що катастрофи можна було уникнути навіть на цій висоті, якби екіпаж не відключив автопілот.

Фатальне рішення відключити автопілот командир повітряного судна Іван КОРОГОДІН прийняв об 11.35.02. До цього, відчуваючи сильну "бовтанку", екіпаж запитав у диспетчерів добро зайняти 390-й ешелон (11 900 метрів) і зайняв його. У той момент системи літака ще працюють нормально. Проте на самому початку 36-ї хвилини командир екіпажу відключає автопілот і бере керування на себе. До катастрофи залишається 3 хвилини 28 секунд.

На думку експерта "Известий", пілота із сорокарічним стажем, кандидата технічних наук Володимира ГЕРАСИМОВА, саме рішення відключити автопілот стало останньою ланкою в ланцюзі помилок, які привели до катастрофи. "Об`єктивні дані показують, що автопілот міг вивести літак навіть у тих скрутних умовах, - каже В.ГЕРАСИМОВ. - Принаймні, до його відключення параметри роботи систем не виходили за межі норми".

З моменту відключення автопілота до перетворення ситуації на незворотну пройшло 40 секунд. Об 11.36.40 з літаком відбувається щось неймовірне. Усього за 10 секунд він набирає 833 метри висоти - з 11 961 до 12 794. 83 метри за секунду - ця швидкість більша за швидкість падіння. Одночасно кут атаки виходить на позамежні показники.

"Це так зване підхоплення, - каже В.ГЕРАСИМОВ, - літак мимоволі збільшує кут атаки. З графіків видно, що це не було спровоковано екіпажем, - амплітуда коливань рульової колонки збереглася. Отже, це підхоплення відбувається через конструктивні особливості літака Ту-154М - при певному куті атаки порушується обтікання крила потоком, різко зростає підйомна сила, і літак "підкидає".

У результаті літак встав майже вертикально - кут тангажу досяг 46 градусів. Врятувати лайнер уже було неможливо, цитує «Известия» News.ru.

У той же момент літак починає кренити з одного боку в інший, а його швидкість різко падає: з 349 км/год. до нуля за 10 секунд. З цієї миті починається плоский штопор. У літака немає горизонтальної швидкості, а тому маніпуляції рульовим управлінням ніякого ефекту не дають. Одночасно вимикаються крайні двигуни.

Таблиця закінчується на часі 11.36.40. Проте після цього літак продовжував падати. Якщо зіставити цей документ з роздруками переговорів у кабіні Ту-154М, що з`явилися раніше, то стає ясно, що пілоти не відразу зрозуміли, що відбувається. Літак повалився в плоский штопор об 11.35.52. Але об 11.36.02 І.КОРОГОДІН запитує, яка швидкість, і спочатку йому доповідають: "Впала трохи", а пізніше говорять: "Ні, нормально".

Об 11.36.24 на запитання про курс командир одержує відповідь: "245". Хоча відразу ж (11.36.29) хтось помічає: "Тільки куражимося". Об 11.36.32 командир передає управління другому пілотові, а через 20 секунд командує передати сигнал SOS. До самого кінця пілоти намагаються вивести машину, докладаючи відчайдушних зусиль. Об 11.38.26 2-й пілот-стажист кричить: "Не вбивайте! Не вбивайте!", а Іван КОРОГОДІН говорить: "Земля". Зіткнення відбувається об 11.38.30.