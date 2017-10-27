Викрадення українських прикордонників: у РФ досі не відповіли на запит про зміну місця утримання чоловіків

У Російській Федерації ще не відповіли на запит українських дипломатів щодо зміни місця утримання викрадених на кордоні з Росією двох військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

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За його словами, на звернення українських дипломатів щодо двох військовослужбовців Держприкордонслужби російська сторона ще не надала відповіді. "Станом на 27 жовтня РФ ще не надала дозвіл на відвідування консулами утримуваних громадян Україні і не повідомила про зміну місця їхнього утримання", - сказав Кирилич.

Дипломат підкреслив, що такі дії є грубим порушенням Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією від 1993 року.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела, двох українських прикордонників, викрадених на кордоні з РФ у Сумській області, доставили у Москву і помістили у СІЗО "Лефортово".

"Хлопців доставили до Москви, до СІЗО "Лефортово". Нікого до них не пускають, кажуть, що триває слідство", - сказав співрозмовник агентства.

***Державна прикордонна служба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання прикордонним управлінням ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

Прокуратура Сумської області порушила кримінальне провадження за фактом зникнення прикордонників.

12 жовтня стало відомо, що ФСБ РФ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону. «Затриманим 3 жовтня за порушення кордону військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної за статтею «Незаконний перетин державного кордону РФ» справи пред'явлено звинувачення», - заявили в ФСБ.