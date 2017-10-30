Український документальний фільм "Повітряні захисники" переміг на кінофестивалі у Варшаві

Український документальний фільм "Повітряні захисники" зайняв перше місце на VIII Варшавському фестивалі авіаційних фільмів FlyFilmFestival. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор компанії NEXTFILM Дмитро Штадэ.

"Перше місце серед документальних фільмів зайняв документальний фільм "Повітряні захисники" на VIІI міжнародному фестивалі FlyFilmFestival у Варшаві", - написав він.

Читайте такожNetflix знімає фільм про українські СІЗО

За його словами, відразу 2 фільми компанії НЕКСТ ФІЛЬМ увійшли для участі в FlyFilmFestival у Варшаві.

Фестиваль проходив з 26 по 28 жовтня. У фільмі розповідається історія екіпажу військового транспортного літака АН-26, який був збитий 14 липня 2014 року над окупованим Луганськом.