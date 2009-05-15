В Україну повертається тепло

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, у південній частині, а вдень і в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 19-24°, на півночі Лівобережжя 15-18°; у південній частині та на Закарпатті вночі 8-13°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

У Київській області у суботу - без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 20-22°.