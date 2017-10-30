Компанія-забудовник дитячого спортивного центру в Одесі заявляє, що мала право переносити паркан військової частини

Вчора, 29 жовтня, група озброєних військовослужбовців і людей в штатському спробувала перешкодити закінченню робіт по установці технологічного огорожі будується дитячого спортивного комплексу ТРЦ «Сіті Центр» на Таїрова. Про це сьогодні, 30 жовтня, у прес-центрі «Одесит» повідомили генеральний директор «Сіті Центр» Андрій Халахур і керівник юридичної служби компанії Ірина Костенко.

Як повідомив Андрій Халахур, два місяці тому компанія «Сіті Центр» почала будівництво третьої черги торгово-розважального центру, в якому планується розмістити дитячий спортивний комплекс. У зв'язку з цим виникла необхідність встановити огорожу будівництва згідно будівельним нормам і правилам.

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У відповідних дозвільних органах місцевого самоврядування були отримані всі необхідні дозвільні документи на встановлення згаданого технологічного огорожі.

Андрій Халахур підкреслив, що ділянка землі, на якій ведеться будівництво і зводиться огорожа, належить громаді Одеси. У той же час, люди, які назвали себе представниками військової частини, не змогли надати жодних документів, що підтверджують їх право на володіння землею, на якій встановлюється технологічне огорожу.

«У нас є всі дозвільні документи. Ми діємо в рамках законодавства. Інформація про те, що будівельні роботи ведуться на території військової частини — абсолютна вигадка. По закінченню будівництва паркан буде перенесений у попередні межі. Крім того, ми за свій рахунок ліквідуємо наслідки встановлення тимчасового огородження», — підкреслив Андрій Халахур.

Керівник юридичної служби компанії Ірина Костенко, в свою чергу, продемонструвала журналістам у прес-центрі «Одесит» пакет дозвільних документів на проведення будівельних робіт на даній ділянці.

«Межі військової частини не порушені. Паркан винесено рівно на ту відстань, яка необхідна для проведення будівельних робіт. Дванадцятиметрова смуга, на яку претендує військова частина, необхідна для проїзду технологічного транспорту і доставки будматеріалів на об'єкт», — зазначив генеральний директор компанії «Сіті Центр» Андрій Халахур.

Він також підкреслив, що неодноразово повідомляв командування військової частини і усно і письмово про те, що по закінченні будівництва, компанія «Сіті Центр» за свій рахунок зобов'язується відновити огорожу в колишніх кордонах і усунути наслідки встановлення технологічного огорожі.

«Перенесення огорожі в межі будівельного майданчика зробить неможливим продовження будівництва, яке проводиться цілим рядом суміжних організацій за вже укладеними договорами. Це потягне за собою не тільки колосальні збитки для компанії, але і позбавить одеситів нового об'єкта соціальної інфраструктури», — сказав Андрій Халахур.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах вчинили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Пізніше було заявлено, що ці громадяни, які представилися представниками торгово-розважального центру City Center, зайняли частину військового аеродрому «Шкільний», пославшись на рішення Одеської міськради.

За словами начальника Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонний паркан і встановила металевий, таким чином, вони «незаконно на 20 соток змінили земельну ділянку» аеродрому.

Водночас радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі одного з телеканалів заявив, що невідомі - це «звичайні будівельники», які в неділю почали роботи біля військового об'єкта. Також він стверджує, що у забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається, - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 418 КК України (порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду).