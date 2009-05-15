У Черновецького озеленилися на 125 мільйонів

У Києві підбито підсумки весняного двомісячника благоустрою, який проводився у березні-травні цього року. На заходи з благоустрою використали більше 125 млн. грн.

Таку інформацію УНІАН надали у Головному управлінні контролю за благоустроєм Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, в ході озеленення територій столиці, за даними управління, посаджено 90 тис. 297 дерев, 37 тис. 656 кущів, 12 млн. 950 тис. 94 квітів. (Тобто щогодини висаджували 62 дерева, 8993 квітки, 25 кущів – УНІАН).

Крім того, згідно з повідомленням управління, зокрема, відновлено 115 тис. 265 кв. м твердого покриття доріг, 37 тис. 253 кв. м тротуарів, 22 тис. 788 кв. м внутрішніх проїздів. Крім того, пофарбовано більше 68 тис. кв. м направляючих огорож, прибрано від піску 1283 км доріг, пофарбовано 84 тис. 134 пог. м відбійної стрічки.

Крім того, повідомили, що у рамках санітарної очистки вулиць столиці встановлено 276 нових контейнерів для ТПВ і 1066 нових урн для відходів, облаштовано 48 нових контейнерних майданчиків.

У заходах з благоустрою взяли участь понад 353 тис. киян.

Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації, двомісячник з благоустрою у Києві проводився з 16 березня по 8 травня поточного року.