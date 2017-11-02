В Одесі суд відправив під домашній арешт в.о. командира військової частини, який не відреагував на її захоплення

Приморський районний суд Одеси встановив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці тимчасовому виконувачу обов'язків командира військової частини, який не відреагував на вторгнення на територію аеродрому «Шкільний» забудовників, за що був затриманий 1 листопада.

Читайте такожПрокуратура затримала в Одесі в.о. командира військової частини, який не реагував на її захопленняЯк повідомили кореспонденту УНІАН в суді, ввечері в середу підполковнику було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Прокуратура наполягала на триманні під вартою, але суд обрав домашній арешт», - сказали в суді.

Як повідомили УНІАН товариші по службі заарештованого, означений військовий виконував обов'язки командира військової частини лише один день.

Наразі його підозрюють у скоєнні правопорушення за ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу ("бездіяльність військової влади, яка спричинила тяжкі наслідки в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці"), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років .

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах вчинили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Пізніше було заявлено, що ці громадяни, які назвалися представниками торгово-розважального центру City Center, зайняли частину військового аеродрому «Шкільний», пославшись на дозвіл Одеської міської ради. За словами начальника Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонну загорожу і встановила металеву, таким чином, вони «незаконно на 20 соток змінили земельну ділянку» аеродрому.

Водночас радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що невідомі - це «звичайні будівельники», які почали роботи біля військового об'єкта. Також він стверджував, що у забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається, - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

Військовою прокуратурою Одеського гарнізону внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 418 Кримінального кодексу ("порушення статутних правил вартової служби, вчинене в умовах особливого періоду").

1 листопада заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що прокуратура затримала в Одесі виконувача обов'язків командира військової частини, який не реагував на її захоплення.