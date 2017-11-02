Нардеп розповів подробиці зустрічі генпрокурора з матір'ю засудженого прикордонника Колмогорова

Народний депутат від ВО «Батьківщина» Ігор Луценко повідомив подробиці зустрічі генерального прокурора Юрія Луценка з матір'ю засудженого до 13 років ув’язнення прикордонника Сергія Колмогорова, учасниками судового процесу та народними депутатами.

Про це Луценко розповів у коментарі УНІАН.

"На зустрічі я побачив більш-менш позитив. Вони (посадовці Генпрокуратури - УНІАН) не проти того, щоб справу передати на нове судове слідство, якщо захист Колмогорова наведе аргументи щодо порушень у розгляді справи на рівні першої та другої судових інстанцій", - сказав Луценко.

Також він додав, що на зустрічі йшлося про зміну кваліфікації кримінального правопорушення - "умисне вбивство", за якою Коломогорова засудили до 13 років позбавлення волі.

"Звісно, про це говорили, але це питання не може бути зараз у касаційному порядку. Але, якщо справу повернуть на розгляд в апеляцію, то можуть бути дискусії про зміну кваліфікації. Завдання ж на найближчий час - повернути ситуацію назад, скасувати вирок, і тоді ми зможемо клопотати про домашній арешт для Колмогорова на період нового судового слідства", - зауважив депутат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні засідання Вищого спецсуду з розгляду касаційної скарги на вирок засудженому за вбивство прикордоннику Колмогорову було перенесено на 6 листопада через неявку військового прокурора.

До суду підтримати Колмогорова прийшли близько 200 осіб, переважно прикордонники, а також представники громадських організацій. Після перенесення засідання вони висловлювали обурення з приводу неявки прокурора.

Також сьогодні генпрокурор зустрівся з матір'ю засудженого прикордонника, депутатами та учасниками судового процесу. Після зустрічі Луценко заявив, що підтримує проведення повторного судового слідства у справі Колмогорова.

Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту у Маріуполі 9 вересня 2014 року.

Того дня прикордонники побачили на березі моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію машини зупинитися, але він не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова й засудив його до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.