Візит голлівудських зірок: у Чернівцях побували Міла Куніс та Ештон Кутчер (фоторепортаж)

21:40, 06 серпня 2017
Суспільство
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Під час візиту до Чернівців Міла заговорила про бажання знятися в українському фільмі

Голлівудські зірки Міла Куніс зі своїм чоловіком Ештоном Кутчером сьогодні відвідали Чернівці - рідне місто акторки.

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До українського міста вони завітали на кілька годин із Будапешта, де беруть участь у зйомках фільму. Подружжя прогулялося по вулиці Кобилянської. Також вони побували поблизу драмтеатру й на Соборній площі. 

Під час візиту Міла заговорила про бажання знятися в українському фільмі. "Я би залюбки знялася в якомусь українському фільмі", - сказала Куніс.

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Теги: #Куніс та Кутчер у Чернівцях#голлівудські зірки у Чернівцях