Російська авіація відновить тренування на полігоні в Криму

Найближчим часом російські військові льотчики відновлять тренування на комплексі палубної авіації «НИТКА» у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ учора під час перебування з офіційним візитом у Мінську.

Ю.ЄХАНУРОВ нагадав, що впродовж кількох останніх років через неможливість досягти відповідної домовленості між Міністерствами оборони України і Росії російські військові льотчики не мали можливості проводити навчальні тренування на комплексі палубної авіації «НИТКА», який знаходиться у Криму і після розпаду Радянського Союзу залишився у власності України.

«Кілька років Росія не проводила такі навчання, проте зараз немає причин, щоб їх не проводити», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, уточнивши, що на високому рівні усі питання щодо цього знято і зараз тривають технічні уточнення щодо дати початку таких тренувань.

Як підкреслив міністр оборони України, згідно з укладеною угодою, за оренду цього тренувального комплексу Росія сплачуватиме Україні “відповідні кошти”.

***«НИТКА» (рос. Научно-испытательный тренажёр корабельной авиации) – унікальний і єдиний тренувальний комплекс на території СНД, який повністю імітує умови зльоту і посадки палубної авіації авіаносцем.