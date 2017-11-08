Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков хоче встановити кримінальну відповідальність за оприлюднення матеріалів з місця слідчих дій. Про це йдеться у Facebook МВС.

Міністр внутрішніх справ запропонував заборонити правоохоронцям оприлюднення матеріалів з місця слідчих дій без дозволу слідчого.

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«Цей дозвіл можна буде отримати лише за спеціальною жорсткою процедурою» - додав він. За оприлюднення матеріалів з місця слідчих дій глава МВС пропонує встановити жорстку кримінальну відповідальність.

Раніше радник голови МВС, нардеп Антон Геращенко заявив, що слідчі у справі про вбивство українського патріота Аміни Окуєвої знайшли автомат, з якого було розстріляно автомобіль.