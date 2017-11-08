У Польщі затримали 17 українців - ЗМІ

Польські прикордонники затримали в Опольському воєводстві 17 громадян України. Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на капітана Катажину Вальчак зі Сілезького відділення Прикордонної служби.

Вона поінформувала, що перебування українців у Польщі суперечило задекларованим цілям, один із затриманих працював нелегально.

Вальчак повідомила, що затримання відбулося під час спільної акції прикордонників та інспекторів Державної інспекції праці, які перевіряли дотримання правил законності працевлаштування, трудового права і правил техніки безпеки в одному з логістичних центрів в Опольському воєводстві.

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Прикордонники встановили, що перебування іноземців у Польщі суперечить задекларованим цілям під час подачі заяв на візу в консульствах Польщі в Україні. У зв’язку цим комендант Прикордонної служби в Ополю видав 16 громадянам України рішення про обов’язок повернення.

Ще одного затриманого українця, додала Вальчак, «зловили на гарячому під час незаконного виконання праці». Співробітниця Прикордонної служби зауважила, що чоловік не мав ні дозволу на роботу, ні заяви про намір працедавця доручити виконання праці іноземцю.

Суд постановив, що громадянин України повинен сплатити штраф і залишити територію Польщі.