Кличко назвав створення інноваційного парку прикладом сучасної реновації занедбаних промзон

Проект створення інноваційного парку UNIT.City – приклад сучасної комплексної реновації старих промислових територій, який надає можливість не лише для проживання, роботи та відпочинку в єдиному просторі, а й дозволяє талановитим українцям реалізовувати себе в своїй країні. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час обговорення детального плану території у межах вулиць Мельникова, Деревлянської, Дорогожицької та Сім’ї Хохлових у Шевченківському районі столиці.

«Кілька тижнів тому я особисто заїхав і подивився на київську «Кремнієву долину», як її вже почали називати. І був приємно вражений сучасним та продуманим підходом до облаштування простору та території, – зазначив мер. – Часто забудовники в першу чергу думають про швидке повернення вкладених коштів та мало приділяють уваги комплексному облаштуванню території, а зведенням соціальної інфраструктури доводиться потім займатися місту. Тут же підхід комплексний і передбачає створення так званого міста в місті», – зазначив Віталій Кличко під час обговорення проекту.

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Мер Києва додав, що у столиці велика кількість промислових територій, які потребують реновації. Однак, підхід до їхнього оновлення, на думку Віталія Кличка, має бути комплексним та інноваційним, аби вони не перетворилися на спальні мікрорайони, а стали сучасними кварталами для життя, роботи та відпочинку.

«Цей проект – чудовий приклад того, коли ідея зробити інноваційне містечко дозволить реалізувати масштабний проект, створити робочі місця та дати можливість молоді реалізовувати себе в своїй країні. Це також приклад того, як треба розвивати квартальні забудови у Києві, ефективно використовуючи територію, об’єднуючи в єдиний простір житло, громадські та рекреаційні забудови та створюючи робочі місця», – підкреслив Віталій Кличко.

UNIT.City – це новостворене місто у місті з повноцінною соціальною інфраструктурою, що включає освітні, бізнесові, культурні, медичні, спортивні та розважальні об’єкти та житло. На території вже відкрито кілька об’єктів – бізнес-кампус, спортивний комплекс, кафе. Центральним освітнім об’єктом інноваційного парку став навчальний заклад UNIT.Factory, у якому вже безкоштовно навчаються 800 студентів. У майбутньому ж заплановане збільшення кількості місць до 3 тисяч.

Реалізація проекту UNIT.City розрахована на 7 років та 4 етапи: будівництво з інфраструктурними першими поверхами та готель; офісні будівлі; житлова забудова з освітніми та спортивними закладами та розвиток інноваційного району – коворкінги, лабораторії та інкубатори.

Як повідомляв УНІАН, столична мерія розробляє план по поверненню занедбаних історичних будинків на баланс міста.