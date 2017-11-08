У Житомирі визначили переможця конкурсу зі створення зони відпочинку у місті (фото)

У Житомирі вчора визначили переможця конкурсу «Міський парклет» - (Parklet – англ.), що передбачає створення зони відпочинку у місті. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, конкурс проходив у Житомирі з 12 вересня по 12 жовтня. Участь у ньому взяли три конкурсанти.

Обираючи переможця, конкурсна комісія враховувала дизайн та місце розміщення об’єкта.

Перемогу здобув молодий дизайнер Вадим Милостюк, який, за словами головного архітектора Житомира Юрія Безбородова, запропонував найоптимальнішу концепцію майбутньої зони відпочинку.

«Саме його рішення найбільш точно відповідає вимогам конкурсу. Єдине зауваження - щодо локації, адже, запропоноване автором місце розташування парклету унеможливлює рух по вулиці Київській. Тому місце буде запропоновано інше. Парклет буде розміщений у пішохідній зоні по Київській, саме на тих ділянках, де вже була проведена реконструкція тротуарів», - зазначив Безбородов.

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За умовами конкурсу, автор-переможець візьме участь у розробці проектної документації спільно з фахівцями. З урахуванням усіх необхідних показників, можливе дублювання парклету й на інших локаціях міста.

«Після виготовлення проектної документації та прорахунку кошторису, буде визначено виконавця. Також розглядаємо можливе залучення спонсорських коштів. Встановлення парклету ми плануємо на весну 2018 року», - додав Безбородов.

Головний архітектор міста також розповів, чому два інших проекти, поданих на конкурс, не здобули перемогу.

«Один з авторів запропонував парклет, який розташовано на вулиці Михайлівській, однак він був ускладнений лайтбоксами та ігровими елементами. Автор іншого проекту вийшов за рамки запропонованих локацій, а дизайн проекту не відповідав сучасним вимогам», - пояснив Безбородов.

Парклет – зона відпочинку у великих містах; продовження тротуару, що забезпечує більше простору і зручності для знайомства, спілкування і відпочинку людей.