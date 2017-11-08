СБУ скоро оприлюднить механізм надання дозволу артистам з РФ в'їжджати в Україну

Служба безпеки України найближчим часом оприлюднить практичний механізм реалізації надання дозволу артистам з Російської Федерації в'їжджати в Україну.

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Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила у Facebook.

«Служба безпеки вважає підписання президентом закону «Про внесення змін до закону «Про гастрольні заходи в Україні» щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участю громадян держави-агресора» важливим кроком у протидії російській гібридній війні в інформаційній сфері та забезпеченні національної безпеки України», - наголосила вона.

«Найближчим часом СБУ опублікує на веб-сайті практичний механізм його реалізації у частині, що знаходиться у компетенції Служби», – підкреслила Гітлянська.