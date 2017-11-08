Суд узяв під варту другого учасника ДТП у Харкові

Суд у Харкові ухвалив рішення взяти під варту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова - другого учасника смертельного ДТП у Харкові, що трапилося 18 жовтня.

Про це під час засідання оголосила слідча суддя Київського районного суду Харкова Наталія Єфіменко, пише Громадське.

За рішення суду, Дронову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.

Суддя обрала цю міру запобіжного заходу, оскільки вважає, що Дронов може тиснути на свідків або втекти за кордон.

Як повідомлялося, водій "Туарега" Геннадій Дронов не визнає своєї провини у резонансній аварії в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, раніше сторона обвинувачення оголосила клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу Дронову у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.

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6 листопада Дронову - водію автомобіля Volkswagen Touareg, який потрапив у ДТП з Lexus Олени Зайцевої, внаслідок чого загинули шестеро пішоходів, було оголошено підозру.

Адвокат Дронова Перепелиця повідомив, що підозру його підзахисному вручили в лікарні, де він перебуває.

18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення Lexus 20-річної Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля Volkswagen Touareg, за кермом якого був 49-річний Дронов. Після зіткнення Lexus вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня підозрювану Зайцеву суд заарештував на два місяці.