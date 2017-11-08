Другий фігурант кривавої ДТП у Харкові виступив із заявою в суді: у мене в'їхав Lexus

У Київському райсуді Харкова четверту годину триває засідання з обрання запобіжного заходу другому учаснику смертельної ДТП на вул. Сумській, водієві "Туарега" Геннадію Дронову.

Після декількох годин розглядів, що стосуються відводу слідчої судді Наталії Єфименко, клопотання продовжили розглядати і Дронову надали слово, передає "Город Х".

Читайте такожРезонансна ДТП у Харкові: другого фігуранта справи теж хочуть посадити до СІЗО

"Я не збираюся нікуди тікати чи чинити вплив на свідка. Я не визнаю своєї провини. Я перетинав перехрестя на чітке зелене світло, переконавшись у тому, що не було ніякої небезпеки. Я не міг бачити "Лексус", оскільки моя увага була прикута до пішохідного переходу. Коли я вже практично перетнув Сумську, в мене в'їхав автомобіль "Лексус", - заявив Дронов.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

20 жовтня суд взяв на два місяці під варту підозрювану Зайцеву. 6 листопада підозру у скоєнні ДТП оголосили Дронову.